La grève des débardeurs devra attendre

Bien que les 1125 débardeurs du port de Montréal aient voté à la quasi-unanimité pour une grève générale illimitée en décembre dernier, leur débrayage ne pourra avoir lieu avant plusieurs mois encore, tant les procédures s’étirent pour déterminer les services essentiels. La grève ne peut être exercée tant que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) n’a pas statué sur les services essentiels à maintenir. Les audiences pour déterminer les services essentiels avaient commencé le 4 février. Or, d’autres dates d’audiences ont été arrêtées çà et là jusqu’au 28 juin, a-t-on indiqué au CCRI. L’Association des employeurs maritimes et le Syndicat canadien de la fonction publique s’accusent mutuellement d’être responsables des retards, notamment à cause du nombre de témoins.