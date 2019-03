Dollarama veut stimuler son achalandage

Confronté à un contexte concurrentiel de plus en plus féroce, Dollarama dit surveiller de près le prix des articles sur les tablettes de ses magasins alors que le détaillant désire stimuler l’achalandage dans son réseau. Le président Neil Rossy a convenu, jeudi, que l’entreprise établie à Montréal avait peut-être un peu trop mis l’accent sur les catégories d’articles plus dispendieux, qui peuvent atteindre jusqu’à 4 $. Dollarama souhaite continuer à mettre en valeur les produits dont le prix se trouve entre 1 $ et 1,25 $. « Je pense que vous savez très bien que nous avons perdu cela de vue, d’être certain d’avoir tous les éléments afin de générer de l’achalandage et ainsi équilibrer nos prix plus élevés », a dit M. Rossy au cours d’une conférence téléphonique.