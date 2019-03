Climat: la Caisse de dépôt dépasse sa cible

La Caisse de dépôt et placement du Québec dit avoir dépassé ses cibles en 2018 en ajoutant 10 milliards de dollars d’investissements « sobres en carbone », ce qui fait passer la somme de ses placements à 28 milliards. Avec cette somme, le gestionnaire de régimes de retraite a ainsi surpassé son objectif de 26 milliards qui devait être atteint pour 2020. Sa nouvelle cible est de 32 milliards. Le président et chef de la direction de la CDPQ, Michael Sabia, s’est montré satisfait des progrès, soulignant dans un communiqué que « l’intensité carbone de l’ensemble » des portefeuilles de l’institution avait été réduite de 10 %. « Cela illustre notre volonté de contribuer de façon constructive et tangible au défi climatique », a-t-il indiqué.