La zone euro n’est pas assez préparée pour la prochaine crise, dit Lagarde

Paris — La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a prévenu jeudi que la zone euro n’était pas assez préparée pour affronter la prochaine crise et a appelé à renforcer son système bancaire, lors d’une conférence à Paris. « L’union monétaire est effectivement plus résiliente qu’il y a dix ans, mais elle ne l’est pas assez », a-t-elle affirmé lors d’une conférence organisée par la Banque de France (BdF), lançant un avertissement d’autant plus sérieux que les perspectives pour l’économie mondiale sont en train de se dégrader. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a rappelé que la zone euro avait « essuyé une violente tempête lors de la crise financière mondiale » de 2008, « puis une autre peu après, lors de la crise de la dette souveraine de la zone euro ».