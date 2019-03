Taxi Diamond: les ex-propriétaires se tournent vers XPNDCroissance

Les deux anciens propriétaires de Taxi Diamond se tournent vers la Cour supérieure pour contraindre le fonds XPNDCroissance à verser les 750 000 $ qu’il leur restait à recevoir pour la vente de leur entreprise il y a près de trois ans.

Selon des documents déposés le 22 mars, Philip Friedman et Dominique Roy affirment que la transaction d’août 2016 prévoyait un solde à verser de 3 millions, lequel devait être remis sous forme de paiements trimestriels de 250 000 $ plus les intérêts.

Ce plan suivait son cours jusqu’à cet hiver, lorsque Diamond a omis d’effectuer le paiement de 263 123,29 $ prévu le 1er février, allèguent-ils. Diamond appartient à Taxelco, dont le premier actionnaire est XPNDCroissance, vers lequel les deux hommes se sont donc tournés pour réclamer leur dû.

XPNDCroissance est un fonds de 75 millions élaboré en 2015 et 2016 avec la participation d’investisseurs comme la Caisse de dépôt et placement du Québec (15 millions), le Fonds de solidarité FTQ (10 millions), Investissement Québec (15 millions) et Fondaction (5 millions). Outre Taxelco, XPNDCroissance a notamment des placements dans Mishmash (L’Actualité, par exemple) et Lion (autobus scolaires électriques).

Il n’a pas été possible d’obtenir des commentaires de la direction de XPND, le fonds d’investissement d’Alexandre Taillefer et de son associé, Dominic Bécotte.

Les derniers mois de Taxelco ont été marqués par l’arrêt soudain des activités de Téo Taxi, une des trois unités opérantes de l’entreprise avec Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, qui sont toujours en activité. Aux petites heures du 29 janvier, les chauffeurs de Téo ont appris que la compagnie ne roulerait plus, faute de moyens financiers, les actionnaires étant réticents à injecter de nouveaux capitaux.

Lors d’une conférence de presse au moment de l’arrêt de Téo, M. Bécotte avait affirmé que c’est par l’entremise de Diamond et d’Hochelaga que seraient consacrés les « efforts de modernisation et d’électrification de l’industrie du taxi afin de permettre une mobilité urbaine durable à Montréal ».

En raison du fait qu’il s’agit de sociétés privées, les détails financiers de l’achat de Diamond par Taxelco n’ont jamais été dévoilés. Au moment de la vente en 2016, Philip Friedman et Dominique Roy en étaient propriétaires depuis 21 ans, selon ce qu’ils avaient indiqué à la Gazette de Montréal.

En achetant Diamond et Hochelaga, Taxelco a mis la main sur 40 % de l’industrie du taxi à Montréal, soit environ 1720 voitures.