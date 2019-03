Le transporteur aérien WOW Air cesse ses opérations

Le transporteur aérien islandais à rabais WOW Air a cessé subitement ses opérations jeudi, ce qui paralyse des clients des deux côtés de l’Atlantique.

La compagnie a d’abord annulé tous ses vols avant de transmettre un communiqué avisant les voyageurs de se renseigner auprès d’autres transporteurs aériens afin de pouvoir atteindre leur destination.

WOW Air a été fondé en 2012 par l’entrepreneur Skuli Mogensen. La compagnie assurait des liaisons entre 27 aéroports d’Europe et d’Amérique du Nord.

Les avions de WOW Air ont notamment été cloués au sol jeudi à Montréal, Toronto, Boston, Detroit, New York et Baltimore, de même que dans les villes européennes d’Amsterdam, Dublin, Paris, Bruxelles, Berlin, Francfort et Copenhague.

Le site Web d’Aéroports de Montréal n’affiche aucun vol de WOW Air dans sa liste de départs prévus jeudi.