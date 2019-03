États-Unis: réduction du déficit commercial plus forte que prévu en janvier

Washington — Le déficit commercial des États-Unis a fortement diminué en janvier (–14,6 %) sous l’effet d’une baisse sensible des importations, en particulier en provenance de la Chine, frappées par des taxes douanières punitives, a annoncé mercredi le département du Commerce. Le déficit des biens et services s’est établi à 51,1 milliards de dollars avec des exportations en légère hausse de 0,9 % et surtout des importations en chute de 2,6 %. Outre l’impact des droits de douanes sur les échanges avec la Chine, le repli plus fort que prévu du déficit commercial pourrait être le reflet du ralentissement attendu de la croissance américaine et de l’économie mondiale.