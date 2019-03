Cascades fermera une usine à Trois-Rivières

Kingsey Falls — Cascades a l’intention de se retirer du secteur de la production de feutres destinés au marché du revêtement de plancher et fermera, vers le 1er juillet, son usine à Trois-Rivières, ce qui touchera 35 travailleurs. L’usine Lupel se spécialise dans la fabrication d’endos pour couvre-plancher. Selon le chef de l’exploitation du groupe des produits spécialisés chez Cascades, Luc Langevin, « la baisse de popularité des revêtements de plancher en feuille de vinyle et le remplacement progressif de leurs endos de feutre par des endos de fibre de verre ont eu un impact négatif important sur les activités de l’usine ». Celle-ci n’est pas rentable et rien n’indique que la situation va changer, a-t-il ajouté.