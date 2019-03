La croissance ralentit moins vite au Québec que dans le reste du Canada

La croissance économique ralentit au Québec. Mais moins vite qu’au Canada. Le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec a crû de 1,5 % en rythme annualisé au quatrième et dernier trimestre de 2018, a rapporté mardi l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). C’était deux fois moins que le trimestre précédent (3,2 %), mais quatre fois plus que la moyenne canadienne (0,4 %).

Pour l’ensemble de l’année 2018, l’économie québécoise a ainsi connu une expansion réelle de 2,1 %, comparativement à 2,8 % en 2017. Le repli a toutefois été plus marqué dans l’ensemble du Canada, où le taux de croissance réelle a dégringolé de 3 % à 1,8 % en l’espace d’un an. En 2016, la croissance avait été de 1,4 %.

2,1% C’est l’expansion qu’a connue l’économie québécoise pour l’ensemble de l’année 2018.

Cette baisse de régime au Québec l’an dernier tient principalement à un ralentissement des dépenses des ménages et un déficit commercial que n’a pas pu compenser l’accélération des dépenses des gouvernements et de l’investissement des entreprises, a expliqué l’ISQ.

Une belle constance

Il s’agit néanmoins « de la première fois depuis les années 1999 et 2000 que la croissance au Québec est supérieure à 2 % deux années de suite », n’a pas manqué de souligner l’ISQ dans un communiqué.

Cette bonne tenue affiche également une belle constance, a fait valoir dans une analyse l’économiste de la Banque Nationale Marc Pinsonneault, les trois derniers mois de 2018 constituant le 12e trimestre de croissance d’affilée, soit « la plus longue séquence du genre depuis [le milieu de] 2003 ».

Les tendances observées au Québec ont été encore plus marquées dans le reste du Canada, a expliqué l’économiste du Mouvement Desjardins, Hélène Bégin. « Les difficultés du secteur pétrolier accentuent le repli des sommes investies par les entreprises canadiennes. De plus, certaines provinces comme l’Ontario subissent un ajustement de l’immobilier résidentiel, alors que le Québec est épargné. »

Une tendance qui se maintiendra

L’économie québécoise semble destinée à continuer de ralentir cette année, mais encore une fois moins vite que le reste du Canada, estiment nos analystes. Au Mouvement Desjardins on prévoit ainsi que le Québec enregistrera une croissance de 1,7 % en 2019, contre 1,4 % pour l’ensemble de l’économie canadienne.

La Banque Nationale entrevoit la même tendance tout en se montrant un peu plus optimiste avec une croissance attendue de 1,8 % au Québec contre 1,6 % au Canada. Toutefois, dit Marc Pinsonneault, « cela suppose une reprise des investissements des entreprises, qui pourrait être amenée par les mesures prises l’automne dernier par le gouvernement fédéral et bonifiées par le gouvernement du Québec en décembre, et par le taux élevé d’utilisation des capacités, dans le contexte d’un budget du gouvernement du Québec stimulant ».

5,5% C’est le taux d’épargne des ménages québécois, qui disposent de la marge de manœuvre pour accroître leurs dépenses de consommation.

De plus, fait remarquer l’économiste, à moins qu’une dégradation du marché du travail vienne tout gâcher, les ménages québécois disposent de la marge de manoeuvre pour accroître leurs dépenses de consommation, avec un taux d’épargne de 5,5 % à la fin de l’année dernière, contre une moyenne de seulement 1,1 % pour l’ensemble de la population canadienne.