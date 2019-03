La panne du sans-fil chez Fizz a duré 15 heures

Le service de Fizz, le fournisseur sans fil lancé à l’automne 2018 par Vidéotron, a été rétabli en fin de soirée lundi après une quinzaine d’heures de problèmes techniques. La panne, dont la cause précise n’a pas été dévoilée, empêchait les clients d’effectuer des appels et d’en recevoir, source d’une frustration exprimée par de nombreux clients sur les réseaux sociaux. La marque Fizz offre des forfaits sur mesure destinés principalement à une clientèle plus jeune, contrairement à Vidéotron qui mise plutôt sur des forfaits dits « premium ».