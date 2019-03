Électricité: fin des subventions européennes pour le charbon en 2025

Strasbourg — Le Parlement européen a donné mardi son feu vert à la refonte du marché de l’électricité, qui préserve les tarifs réglementés et prévoit une fin des subventions pour le charbon en 2025. Le geste s’inscrit dans les engagements visant à répondre à l’Accord de Paris. La nouvelle législation vise à développer un marché plus transparent et plus compétitif sur un marché de l’énergie libéralisé par la Commission européenne depuis les années 1990. La nouvelle législation permet à ceux qui, comme la France, ont une politique de régulation des prix pour les ménages les plus vulnérables de conserver ce système.