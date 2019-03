Uber va acquérir son rival au Moyen-Orient, Careem, pour 3,1 milliards $US

Dubaï — Le leader mondial de la réservation de voitures de transport avec chauffeur (VTC) Uber va racheter son concurrent au Moyen-Orient, Careem, pour 3,1 milliards $US, ont indiqué mardi les deux sociétés dans un communiqué commun. L’Égypte, très important marché pour les deux entreprises dans la région, a annoncé mardi par la voix de son Autorité de la concurrence (ECA) l’ouverture prochaine d’une enquête, se disant « inquiète » des risques d’atteinte à son droit de la concurrence. Uber fera l’acquisition de l’ensemble des services, dont ceux de paiement et de livraison à travers la région du Moyen-Orient, « du Maroc au Pakistan, avec des marchés majeurs comme l’Égypte, la Jordanie, le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ».