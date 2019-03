É.-U.: un juge recommande l’interdiction partielle d’importations d’iPhone

New York — Un juge d’un tribunal de commerce aux États-Unis a reconnu mardi la violation de brevet par Apple dans le conflit qui l’oppose à la société Qualcomm et a recommandé une interdiction partielle des importations d’iPhone dans le pays. « Je recommanderai qu’une ordonnance d’exclusion limitée […] soit imposée contre Apple », a affirmé la juge MaryJoan McNamara dans un document de la Commission du commerce international rendu public mardi. Cette annonce survient dans un contexte de bras de fer judiciaire et réglementaire intense entre les deux groupes technologiques américains dans le monde entier, qui s’affrontent depuis plusieurs années à coups de procédures judiciaires sur plusieurs continents.