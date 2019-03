Boeing a fini de corriger le système antidécrochage MCAS du 737 MAX

New York — Lancé dans une course contre la montre pour éviter une longue immobilisation du 737 MAX, Boeing a fini de développer un correctif du système anti-décrochage MCAS de cet avion mis en cause dans un accident meurtrier en octobre, ont indiqué samedi à l’AFP des sources proches du dossier. Tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis une dizaine de jours après l’écrasement, le 10 mars, d’un avion d’Ethiopian Airlines, qui présente des similitudes avec celui de Lion Air, qui s’était écrasé fin octobre. Les pilotes d’American Airlines et de SouthWest devaient tester samedi sur simulateurs de vol les modifications apportées au logiciel, ont expliqué ces sources. Contacté par l’AFP, Boeing n’a ni démenti ni confirmé ces informations.