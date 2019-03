L’ex-patron d’Amaya poursuit l’AMF

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

L’ancien grand patron d’Amaya, David Baazov, poursuit l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour deux millions en lui reprochant d’avoir outrepassé son mandat et en critiquant la façon dont elle a mené son enquête. M. Baazov était poursuivi pour délit d’initié, mais un juge de la Cour du Québec a mis fin au procès en juin 2018 en écorchant le travail de l’AMF sur le traitement de certains documents. M. Baazov estime que l’AMF a porté atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, spécifiquement ceux couvrant l’honneur et la dignité. Dans une déclaration écrite, l’AMF a dit qu’elle « considère ce recours comme non fondé et le contestera vigoureusement ». Si la Cour supérieure condamnait l’AMF à indemniser M. Baazov, ce dernier remettrait l’argent à des oeuvres de bienfaisance.