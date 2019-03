Commande de 290 Airbus A320 et de10 A350 par la Chine

Paris — Au total, 290 Airbus A320 et 10 A350 vont être achetés par l’entreprise étatique chinoise CASC (China Aviation Supplies Holding Company), selon un accord commercial signé lundi à l’occasion de la visite du président chinois, Xi Jinping, en France. Ce contrat est nettement plus important que le pré-accord annoncé il y a plus d’un an, qui portait sur 184 Airbus A320. L’avionneur européen n’a pas dévoilé le montant du contrat avec CASC, mais au prix catalogue 2018, cela représente plus 35 milliards $US. À la fin janvier 2019, la flotte Airbus en service auprès des opérateurs chinois comptait quelque 1730 appareils, dont 1455 moyen-courriers de la famille A320 et 17 long-courriers de la famille A350 XWB, dernier-né de la gamme Airbus.