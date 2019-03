Changements dans l’équipe de direction de Héroux-Devtek

Longueuil — Héroux-Devtek a annoncé vendredi que son chef de la direction, Gilles Labbé, deviendra président exécutif du conseil d’administration de la société aérospatiale et que Martin Brassard lui succédera au poste de président et chef de la direction. Le fabricant de pièces d’avion a précisé que les changements entreraient en vigueur le 1er juin, alors que la société entrera dans une « nouvelle phase de croissance ». M. Brassard travaille chez Héroux-Devtek depuis 25 ans et est actuellement vice-président exécutif et chef de l’exploitation de la société.