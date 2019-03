Canopy Growth: acquisition aux États-Unis

Photo: Jean-Philippe Ksiazek Agence France-Presse

Le producteur de cannabis Canopy Growth a fait l’acquisition d’AgriNextUSA, dans le but de dynamiser ses activités liées au chanvre aux États-Unis. Les conditions financières de la transaction n’étaient pas immédiatement disponibles jeudi, au moment de son annonce. Le chef de la direction d’AgriNextUSA, Geoff Whaling, rejoindra la division américaine Canopy Growth USA en tant que conseiller stratégique, a indiqué la société ontarienne. M. Whaling est considéré comme un pionnier du chanvre et un des principaux défenseurs du secteur aux États-Unis. Canopy a annoncé son intention d’investir entre 100 et 150 millions $US dans ses activités de transformation du chanvre à New York.