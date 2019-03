Macron recevra Xi, Merkel et Juncker

Le président français, Emmanuel Macron, réunira mardi matin à l’Élysée le son homologue chinois, Xi Jinping, la chancelière Angela Merkel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour parler commerce et climat, a annoncé jeudi l’Élysée. Par cette rencontre d’un format inédit, proposée par le président français à son hôte chinois en visite dans l’Hexagone, les Européens veulent « trouver des points de convergence entre l’Europe et la Chine » sur des sujets comme le multilatéralisme ou la mise en oeuvre de l’Accord de Paris, a indiqué la présidence française. « Nous l’avons estimé nécessaire, car pour défendre le multilatéralisme, la discussion doit se passer au niveau de l’Europe et non pas de la France seule. »