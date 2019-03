Paris veut rassurer les touristes après les gilets jaunes

Après les scènes de saccage sur les Champs-Élysées samedi, le gouvernement français veut mobiliser à ses côtés les professionnels du tourisme pour « rassurer » les clientèles étrangères et françaises, et réussir la saison d’été alors que la fréquentation se replie.

Une vingtaine de représentants de l’hôtellerie-restauration, des commerçants, des offices de tourisme, de la Mairie de Paris ou encore de la région Île-de-France ont été réunis par le gouvernement.

L’objectif était « d’entendre leur diagnostic et leurs tendances sur l’évolution du tourisme au regard des événements depuis mi-novembre », et à la suite du regain de violences samedi lié aux manifestations des gilets jaunes, a indiqué le secrétaire d’État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, lors de la réunion à laquelle l’AFP a assisté.

« Il y a un fort impact sur notre économie touristique. Fin 2018 [dans la région parisienne], l’activité dans l’hôtellerie s’est contractée de 10 %. Début 2019, les indicateurs sont pour le moment orientés à la baisse, avec des arrivées aériennes en repli de 7 à 8 % sur janvier-février, et une baisse de 3 % de la clientèle étrangère dans les hébergements collectifs », a-t-il souligné.

Dans l’hôtellerie-restauration à Paris et en Île-de-France, « la perte de chiffre d’affaires s’élève à plus de 250 millions d’euros », a mis en avant Didier Chenet, président du groupement patronal des indépendants du secteur, le GNI.

« La situation est préoccupante, les courbes sont en train de prendre la tendance que l’on avait connue après les attentats de 2015. Certains palaces ferment des étages » en raison du taux d’occupation trop faible, selon lui.

Face à ces difficultés, la chambre de commerce de la capitale réclame « du soutien et de l’argent » pour diffuser sa campagne appelant les Parisiens à consommer pour soutenir le commerce.

De son côté, le Comité Champs-Élysées, qui promeut l’avenue, aimerait voir abaisser le montant à partir duquel les achats des touristes étrangers bénéficient d’une détaxe (aujourd’hui 175 euros).

Pour M. Lemoyne, « au préalable, il faut rétablir la sécurité, puis travailler à relancer la destination France via des campagnes de communication. Il faut redresser l’image [de la France] et rassurer les clientèles françaises et étrangères, notamment asiatiques, très sensibles à l’aspect sécuritaire ».