Le retrait de l’Apollo plombe l’économie locale

L’interruption du service de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout avec le retrait de l’Apollo s’avère la goutte qui fait déborder le fleuve sur la Côte-Nord. Les gens d’affaires de la région en ont assez de devoir s’adapter et d’encaisser des coûts énormes en raison de l’absence de desserte. Le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Antonio Hortas, a fait part de l’exaspération de la communauté d’affaires. « Il n’y a jamais eu de fronde lors des pannes ou des arrêts, mais là, il y a une prise de conscience. Les gens se disent : les entreprises de la Côte-Nord doivent adapter leurs activités aux bris de navire ? À la météo, on comprend, mais quand il fait soleil et que le bateau est en bris, est en panne, ce n’est plus la même chose », a-t-il déclaré.