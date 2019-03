Hausse des ventes de maisons de luxe à Montréal

Les ventes d’habitations luxueuses ont diminué dans trois des plus grandes villes canadiennes au cours des deux premiers mois de l’année, mais elles ont progressé à Montréal, qui devrait battre des records en 2019, a indiqué mercredi Sotheby’s International Realty Canada. Montréal a connu une hausse annuelle de 6 % des ventes de propriétés d’un million de dollars ou plus en janvier et février, avec un total de 111. Sotheby’s a dit s’attendre à ce que les guerres d’enchères, les ventes réalisées à des valeurs supérieures aux prix demandés et la rapidité croissante à laquelle les maisons sont vendues se poursuivent pendant tout le printemps. À l’inverse, Vancouver et Toronto ont subi des reculs respectivement de 52 % et 66 % durant la même période.