Reprise des négociations entre Washington et Pékin

Photo: Jim Watson Agence France-Presse

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, se rendront à Pékin la semaine prochaine pour faire avancer les négociations commerciales, a indiqué mardi à l’AFP un haut responsable du gouvernement. Les deux ministres américains y rencontreront le vice-premier ministre chinois, Liu He. Les deux pays en conflit commercial ne se sont pas rencontrés à haut niveau depuis le mois dernier. Donald Trump a assuré mardi que « les discussions avec la Chine avançaient très bien » et avait indiqué, la semaine dernière, que les discussions pourraient aboutir « probablement dans les trois ou quatre semaines », confirmant qu’un sommet avec son homologue chinois n’aurait pas lieu avant début avril.