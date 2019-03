Relance de l’usine de Pointe-Noire

Le Syndicat des Métallos rapporte la conclusion d’une entente de principe avec la compagnie américaine Bedrock Industries en vue du redémarrage de l’usine de bouletage de fer de Pointe-Noire, à Sept-Îles. L’usine a été fermée en juin 2013. Quelques mois plus tard, Cliffs Natural Resources avait recours à la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Elle est aujourd’hui la propriété de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et devrait être reprise sous peu par Bedrock Industries, lorsque l’entente commerciale sera finalisée. Le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, signale que les négociations se sont bien déroulées et que l’entente conclue devra être ratifiée ultérieurement par les futurs travailleurs de l’usine.