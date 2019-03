Hausse de la production de VUS chez Ford

Le constructeur automobile Ford a annoncé mardi qu’il augmentera l’été prochain la production de deux gros véhicules utilitaires sport (VUS) en raison de la forte demande pour ces modèles aux États-Unis. À l’usine d’assemblage de Louisville, au Kentucky, 150 emplois seront ajoutés afin que la production des modèles Ford Expedition et Lincoln Navigator soit augmentée de 20 %. Ford explique que par rapport à 2017, les ventes de l’Expedition ont augmenté l’an dernier de 35 %, et de 70 % pour le Navigator. Spacieux et généreux en capacité de chargement, les deux véhicules consomment aussi beaucoup de carburant, à raison, par exemple, de 15 litres tous les 100 kilomètres en ville pour le Navigator et de 11,4 litres sur l’autoroute.