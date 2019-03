Rebond du pétrole en Bourse

La Bourse de Toronto a atteint lundi son plus haut niveau de clôture en près de sept mois, alors que le prix du pétrole brut surpassait la barre des 59 $ US le baril pour la première fois depuis novembre. L’indice composé S P/TSX du parquet torontois a gagné 1,3 % ou 111,02 points pour terminer la séance à 16 251,37 points. Il s’agit de son cours de clôture le plus élevé depuis le mois d’août, qui ne place l’indice phare qu’à 1,9 % de son plus haut niveau de tous les temps, atteint en juillet. Le marché boursier torontois progresse lentement après avoir connu, en janvier et en février, deux incroyables mois qui l’ont vu récupérer presque toutes ses pertes de la fin de 2018.