Réduction des heures de travail pour 70 techniciens chez Bell

Environ 70 techniciens travaillant pour Bell au Québec et en Ontario ont vu leurs heures de travail réduites, ont indiqué, lundi, Bell et le syndicat Unifor qui représente notamment ces travailleurs. Ces techniciens sont classés dans la catégorie des travailleurs à temps partiel, mais ils travaillaient régulièrement durant 40 heures par semaine. La diminution du nombre d’heures serait même de moitié, selon Unifor. Du côté de Bell, on indique qu’il s’agit d’un « ajustement de la charge de travail des employés à temps partiel, basé sur l’évolution de la demande des clients ». Bell assure que ces réductions sont faites en tout respect de la convention collective.