250 millions en intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi la création d’un nouveau fonds d’investissement de 250 millions entièrement réservé aux entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Déjà impliquée dans le secteur auprès des compagnies en démarrage, la Caisse étend ainsi son action au développement des entreprises présentant les perspectives de croissance les plus prometteuses. « Alors que Montréal est en train de s’imposer comme un pôle d’excellence mondial en matière d’intelligence artificielle, il faut bonifier notre offre et intensifier notre appui en financement et en accompagnement des entreprises […] à différentes phases de leur croissance », a déclaré dans un communiqué le dirigeant responsable du dossier à la Caisse, Charles Émond.