WestJet suspend ses prévisions avec le maintien au sol des Boeing 737 Max

Calgary — WestJet Airlines a suspendu lundi ses prévisions financières pour l’exercice 2019, alors que ses 13 appareils Boeing 737 Max 8 sont maintenant cloués au sol par ordre des autorités réglementaires du Canada et des États-Unis pour des raisons de sécurité. La ligne aérienne établie à Calgary a indiqué que cela n’affecte pas le bénéfice par action, le rendement du capital investi et les flux de trésorerie disponibles pour la période allant de 2020 à 2022. Cette suspension des prévisions prévaudra jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles, a indiqué le transporteur. Air Canada a pris une décision semblable la semaine dernière.