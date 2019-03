Lyft veut lever jusqu’à 2,4 milliards de dollars

Photo: Angela Weiss Agence France-Presse

Washington — Lyft, le principal concurrent d’Uber aux États-Unis, a lancé lundi la tournée de promotion de son entrée en Bourse qui doit lui permettre de lever jusqu’à 2,4 milliards de dollars américains. La jeune entreprise créée en 2012 à San Francisco, et que cette entrée en Bourse pourrait valoriser à plus de 20 milliards, a commencé l’opération à New York. Cette tournée doit lui permettre de se présenter sous son meilleur jour et vendre 30,77 millions d’actions à un prix compris entre 62 et 68 $US. Le titre sera coté sur la plateforme Nasdaq sous le symbole «LYFT». La première cotation devrait avoir lieu en fin de semaine prochaine, selon The Wall Street Journal.