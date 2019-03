Gaspésie: fermeture d’une usine 10 mois après la syndicalisation

Gaspé — Le syndicat Unifor a rapporté lundi la fermeture de l’usine Les Crustacés de Gaspé à Grande-Rivière, où il tentait de conclure une première convention collective dix mois après avoir été accrédité pour représenter les quelque 75 travailleurs de l’établissement. John Caluori, adjoint au directeur québécois d’Unifor, a affirmé qu’il s’agit d’une tactique antisyndicale visant à bloquer la syndicalisation et à freiner la création d’une section communautaire des aides-pêcheurs qui, selon lui, prend de plus en plus d’ampleur en Gaspésie. Il a ajouté que, lors d’une conférence téléphonique convoquée à sa demande, la direction des Crustacés de Gaspé a annoncé au syndicat qu’elle devait fermer, car l’usine perdait trop d’argent.