WSP affiche un profit en hausse

La firme d’ingénierie WSP Global a affiché jeudi un bénéfice de 43,3 millions, ou de 41 ¢ par action, pour son quatrième trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 30,3 millions (29 ¢ l’action) réalisé pendant la même période un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,04 milliards contre 1,95 milliard. Sur une base ajustée, WSP Global a gagné 59,1 millions, ou 57 ¢ par action, pour son plus récent trimestre, contre 50 ¢ par action un an plus tôt.