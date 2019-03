VW: jusqu’à 7000 emplois supprimés

Photo: Jens Meyer Associated Press

Francfort — La marque phare du groupe allemand Volkswagen, VW, a annoncé mardi des suppressions d’emplois d’ici 2023 dans le cadre d’une cure d’austérité visant à financer sa transition onéreuse vers la voiture électrique et autonome. « En raison de l’automatisation de tâches de routine, l’entreprise part du principe que de 5000 à 7000 postes disparaîtront d’ici 2023 », a indiqué VW dans un communiqué, précisant que la réduction se fera par le non-remplacement de départs à la retraite. Des réductions de postes qui s’ajoutent à un programme de restructuration déjà en cours, lequel prévoit, d’ici 2020, un solde de 21 000 suppressions de postes dans le monde et plus de 3 milliards d’euros d’économies.