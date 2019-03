Imperial Tobacco Canada se place à l’abri de ses créanciers

Après JTI-MacDonald, un second géant du tabac canadien, Imperial Tobacco Canada, se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. La société en a fait l’annonce mardi soir par voie de communiqué. L’entreprise avait été condamnée par la Cour d’appel du Québec, le 1er mars, à verser une part des 17 milliards de dollars en dommages et intérêts à des victimes du tabagisme — une décision suspendue une semaine plus tard par la Cour supérieure ontarienne. La protection obtenue par Imperial Tobacco Canada lui permettra de continuer à payer ses employés, ses fournisseurs et ses impôts.