La dette mondiale record n’inquiète pas S&P

L’agence de notation S&P 500 se penche à son tour sur l’explosion de la dette mondiale, publique et privée, depuis la crise. Elle arrive au constat d’une hausse du risque et d’une dégradation de la qualité du crédit des émetteurs. Mais conclut à un effet de contagion systémique plutôt ténu.

Dans son étude publiée mardi, Standard Poor's chiffre à 50 % l’augmentation de l’endettement mondial depuis la crise de 2008. Il dépasse désormais les 230 % du PIB, contre 208 % dix ans plus tôt. L’étude évoque une dégradation du risque de crédit, la moindre liquidité des titres de dette et la diminution de la protection des investisseurs.

Par segment, la poussée de l’endettement public depuis 2008 a principalement été ressentie dans les économies dites avancées, une performance largement influencée par le bond de la dette des États-Unis.

Chez les entreprises, la progression a été plus forte dans les pays émergents avec, en tête, les entreprises chinoises.

À l’autre bout du spectre, le secteur financier a abaissé fortement son effet de levier, particulièrement problématique en 2008. Pour leur part, les ménages ont plutôt pris le chemin du désendettement, le poids étant ramené à 59 % du PIB mondial contre 65 % en 2008.

Cette répartition de l’endettement se traduit par un risque de contagion d’une éventuelle crise de la dette plus faible aujourd’hui. L’agence de notation précise toutefois qu’il peut en résulter un accroissement du risque de crédit pour l’investisseur.

D’une part, en réaction à la faiblesse généralisée des rendements, ils s’en sont remis davantage à des titres de dette émis dans des marchés moins liquides et plus volatils. D’autre part, « le risque de crédit s’est détérioré, y compris au sein de la catégorie dite d’investissement institutionnel où les notations sont beaucoup plus concentrées en catégorie triple B qu’il y a dix ans », lit-on dans un texte de Reuters.

Même constat

Le 25 février dernier, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) faisait le même constat en se concentrant toutefois sur l’endettement mondial des entreprises. À la fin de 2018 et déduction faite de l’inflation, l’encours mondial de cet endettement était deux fois plus élevé qu’avant la crise. S’il a été multiplié par quatre dans les pays émergents, il reste que 80 % viennent d’émetteurs composant les économies dites riches.

L’OCDE avertissait cependant que la qualité de crédit de ces émetteurs s’agglutinait davantage autour du triple B, une note sous laquelle on entre dans la catégorie spéculative. En 2008, 30 % des nouvelles obligations se situaient à limite de recevoir l’étiquette de pacotille. Cette proportion atteignait 54 % à la fin de 2018.