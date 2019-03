SNC paraphe un contrat de trois ans avec Chevron

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

La firme d’ingénieurs SNC-Lavalin a annoncé mardi avoir conclu un accord-cadre de trois ans avec Chevron Australia pour la fourniture de services d’ingénierie générale sur des projets de production pétrolière, pour un montant non précisé. L’entente, qui a été signée par la filiale Atkins Australia de SNC, prévoit en outre la prestation de services de gestion de la fiabilité et de l’intégrité pour les activités pétrolières de Chevron Australia sur l’île de Barrow et sur l’île de Thevenard. « L’acquisition d’Atkins en 2017 a renforcé nos compétences en ingénierie et nous permet d’offrir des avantages supplémentaires à nos clients en Australie », a souligné dans un communiqué le président des activités de pétrole et de gaz de SNC-Lavalin, Christian Brown.