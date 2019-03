L’UE adopte sa liste noire de paradis fiscaux

Bruxelles — Les 28 ministres des Finances de l’UE ont adopté mardi une nouvelle liste noire de paradis fiscaux, ajoutant 10 nouveaux mauvais élèves, dont les Émirats arabes unis (EAU), pour porter le total à 15 pays. Outre les 5 déjà présents sur la liste — les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et îles Vierges américaines — se sont ajoutés : Aruba, Belize, Bermude, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats arabes unis et les îles Marshall. La présence des EAU sur cette liste noire a posé problème, l’Italie rechignant à classer parmi les mauvais élèves un important partenaire économique.