Air Canada forcé d'annuler au moins quatre vols

La décision du Royaume-Uni d’interdire l’exploitation des appareils Boeing 737 Max dans son espace aérien oblige Air Canada à annuler quatre vols d’ici jeudi, a fait savoir la compagnie aérienne mardi après-midi.

Air Canada a annoncé par voie de communiqué que le vol Halifax–Londres du 12 mars, le vol Londres–Halifax du 13 mars, le vol St. John’s–Londres du 13 mars et le vol Londres–St. John’s du 14 mars sont annulés.



D'autres vols devraient aussi être annulés à la suite de l'interdiction de vol des 737 Max dans l'espace aérien européen, une mesure qui doit prendre effet à compter de 19h GMT (15 à Montréal).

« Nous nous efforçons de réacheminer les clients touchés dès que possible via Montréal, Toronto et Ottawa. Les clients touchés peuvent communiquer avec les réservations d’Air Canada pour modifier leurs vols », indique Air Canada. En raison des forts volumes d’appels prévus, les clients devront sans doute faire preuve de patience lorsqu’ils communiqueront avec les centres de services d’Air Canada. »

« Nous avons pleinement confiance en la sécurité de nos activités et de notre parc aérien, qui bénéficient de l’approbation des organismes gouvernementaux de réglementation en matière de sécurité, dont Transports Canada et la Federal Aviation Administration », a réitéré par courriel la porte-parole de la compagnie aérienne, Isabelle Arthur.