Rapport sur la parité dans les postes décisionnels

Québec — La parité entre les femmes et les hommes n’est pas encore atteinte dans les lieux décisionnels et consultatifs du Québec, selon ce que révèle une compilation produite lundi par le Conseil du statut de la femme. Des vérifications faites l’an dernier dans près de 600 organisations du Québec révèlent que les milieux où la proportion de femmes se situe entre 40 et 60 % se rapportent plus souvent aux secteurs qui leur sont traditionnellement associés, comme l’éducation, la santé et la culture. Elles sont moins présentes dans les domaines traditionnellement masculins comme la politique, la haute fonction publique et les affaires. Dans la haute fonction publique québécoise, les femmes occupent 36 % des postes de sous-ministre et 35 % des présidences d’organismes gouvernementaux.