Nouveaux présidents chez Chorus Aviation

Chorus Aviation a annoncé des nominations à la haute direction sous Joe Randell, président et chef de la direction. Colin Copp devient chef de l’exploitation et président de Chorus Aviation Services. Il est actuellement président de Jazz et compte 30 ans de service au sein de l’entreprise. « En plus d’être le cadre supérieur chargé de la relation avec Air Canada, il supervisera tous les services d’aviation de Chorus, à l’exception de la location d’avions », peut-on lire. Randolph deGooyer devient président de Jazz. Il occupe actuellement le poste de vice-président du transporteur régional.