La Turquie entrée en récession

Ankara — La Turquie est entrée en récession pour la première fois depuis 2009, une mauvaise nouvelle pour le gouvernement à trois semaines d’élections municipales. Le PIB s’est contracté de 3 % au quatrième trimestre 2018 en glissement annuel, selon l’Office national des statistiques. Or, au troisième trimestre déjà, le PIB avait déjà reculé de 1,1 %. La croissance pour l’ensemble de l’année 2018 s’est établie à 2,6 %, contre 7,4 % en 2017. Ce ralentissement s’explique en grande partie par une très forte inflation sur fond de crise de la livre turque survenue en août, due aux tensions diplomatiques entre Ankara et Washington et à la défiance des marchés à l’égard des politiques économiques menées par le gouvernement turc.