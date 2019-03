Les syndiqués de l’Aluminerie de Bécancour rejettent les offres patronales

En lockout depuis 14 mois, les syndiqués de l’Aluminerie de Bécancour ont rejeté lundi les offres patronales et le protocole de retour au travail à 82 %.

Réunis à Trois-Rivières pendant plusieurs heures, 829 syndiqués — selon le décompte officiel — se prononçaient sur l’offre de la direction, assortie d’un protocole de retour au travail visant à mettre fin au lockout.



Le lockout des 1030 travailleurs, membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, avait été décrété le 11 janvier 2018 à 3h du matin, après qu’ils eurent rejeté l’offre... finale de l’employeur.



Des 1030 travailleurs, il reste 926 travailleurs actifs, les autres ayant pris leur retraite depuis le début du lockout.



Au départ du conflit, les deux principaux points en litige étaient le régime de retraite et le respect du critère de l’ancienneté dans les mouvements de main-d’oeuvre.



Fait exceptionnel, la direction d’ABI a dévoilé publiquement le contenu de son offre, du moins en partie, en publiant un communiqué de presse lundi dernier. Elle y avait précisé son offre salariale, soit en moyenne 2,55 % d’augmentation par année. Le contrat de travail proposé aurait une durée de six ans. Toutefois, elle restait muette sur le régime de retraite — un enjeu déterminant.



La direction affirmait également que son offre lui donnait « de la flexibilité » comme elle le souhaitait et lui permettait d’accroître la productivité à l’aluminerie. Là encore, elle restait muette sur les façons d’y parvenir.



Protocole de retour au travail

Le protocole de retour au travail, qui a été déposé en même temps que l’offre, risquait de poser de sérieux problèmes aux syndiqués. Il prévoyait en effet un début de retour au travail à compter du 8 avril seulement. Et ce retour progressif devait s’étendre sur une très longue période, soit 10 mois.



Le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, Clément Masse, avait affirmé que cette offre comprenait « de nombreuses concessions supplémentaires » par rapport à l’offre finale de décembre 2017 qui avait été rejetée par les travailleurs — ce qui avait mené au déclenchement du lockout. Mais, depuis, ses membres ont été à la rue pendant 14 mois.



M. Masse n’avait pas voulu dire publiquement s’il recommanderait l’offre à ses membres ou s’il resterait neutre.



ABI est propriété à 75 % d’Alcoa et à 25 % de Rio Tinto.



Le syndicat des Métallos compte 60 000 membres dans l’ensemble du Québec; il est affilié à la FTQ, qui en compte plus de 600 000.