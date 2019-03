JTI-Macdonald sous la protection des tribunaux

Photo: iStock

JTI-Macdonald a obtenu la protection prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Cette décision fait suite au jugement de la Cour d’appel du Québec ordonnant à la société de verser jusqu’à 1,77 milliard du montant total de 13,5 milliards devant être payé par l’industrie. « En raison de cette décision extraordinaire, JTI-Macdonald a dû obtenir la protection de la LACC afin de préserver 500 emplois canadiens et de poursuivre ses activités commerciales habituelles sans interruption. » L’entreprise ajoute que « nous sommes fondamentalement en désaccord avec le jugement du tribunal et nous prenons toutes les mesures nécessaires et souhaitables pour défendre nos activités légitimes […] Les autorités gouvernementales soumettent tous les aspects du commerce du tabac à une réglementation rigoureuse depuis des décennies. JTI-Macdonald se conforme à toutes les lois et à tous les règlements canadiens et québécois. »