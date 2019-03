Le rythme des mises en chantier a ralenti

Ottawa — Le rythme annuel des mises en chantier a ralenti en février au Canada, en raison de la hausse des taux hypothécaires et de conditions économiques moins stimulantes. La Société canadienne d’hypothèques et de logement a indiqué que le taux annuel désaisonnalisé de mises en chantier avait chuté à 173 153 unités en février, comparativement à 206 809 unités le mois précédent. Il y a également un ralentissement des ventes de maisons existantes. L’Association canadienne de l’immeuble a annoncé que les ventes de maisons ont affiché le mois de janvier le plus faible depuis 2015. Le taux annuel de mises en chantier en zone urbaine a chuté de 18 % en février pour atteindre 155 663 unités. Le rythme des projets de logements collectifs urbains tels que les copropriétés et les appartements a diminué de 20,2 % tandis que les mises en chantier de maisons individuelles ont chuté de 10,6 %.