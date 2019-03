Le Fonds FTQ investit dans IMV

Le Fonds de solidarité FTQ investit 5 millions dans IMV dans le cadre de l’émission publique de 26,7 millions annoncée le 28 février 2019. Il s’agit du deuxième investissement du Fonds dans cette entreprise, un premier de 5,75 millions ayant été annoncé en février 2018. IMV possède des bureaux et laboratoires à Halifax et à Québec, et compte 54 employés, avec d’autres embauches prévues au cours de la prochaine année. IMV est un leader mondial dans le développement d’une nouvelle génération de traitement contre le cancer basée sur de l’immunothérapie avec les cellules T du système immunitaire.