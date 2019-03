Airbnb achète HotelTonight

Photo: iStock

San Francisco — Airbnb, qui poursuit une stratégie de développement de plateforme dite « à 360° » proposant hébergement, activités et transport, a annoncé jeudi l’acquisition du site de réservations hôtelières de dernière minute HotelTonight. « Développer une plateforme de voyage complète implique notamment de pouvoir répondre aux besoins de chaque client, qu’il planifie son voyage un an ou un jour à l’avance », a expliqué Brian Chesky, cofondateur et p.-d.g. d’Airbnb. Le montant de la transaction est estimé à quelque 400 millions de dollars, sur la base des dernières collectes de fonds. HotelTonight permet de faire une réservation de dernière minute au moyen de son site ou de son application mobile. Les chambres disponibles apparaissent sur la carte de la ville où l’on souhaite trouver un hébergement.