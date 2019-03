SNC obtient un contrat d’Ottawa

SNC-Lavalin affirme avoir décroché le contrat pour un projet de prolongement du train léger sur rail à Ottawa de 660 millions. Le géant montréalais d’ingénierie et de construction indique que sa filiale, TransitNEXT, concevra, construira et entretiendra 16 km de voies supplémentaires le long de la ligne Trillium. Le prolongement vers le sud doit permettre de relier la ligne existante à l’aéroport et comprend huit nouvelles stations. SNC-Lavalin détient également une participation de 40 % dans le consortium responsable de la ligne de la Confédération, dotée d’un budget de 2,1 milliards, la première phase du système de train léger sur rail de la ville plombée par des retards.