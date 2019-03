Action collective autorisée contre des sites de réservation hôtelière

La Cour supérieure du Québec vient d’autoriser une action collective qui pourrait permettre à des centaines de milliers de Québécois d’être dédommagés après avoir payé des frais hôteliers obligatoires dissimulés sur des sites de réservation comme Expedia.ca.

Dans une décision rendue mardi, la juge Chantal Lamarche autorise la demande d’action collective déposée il y a un peu plus d’un an par Dany Lussier. Celui-ci a fait valoir qu’il a dû acquitter des frais hôteliers obligatoires lors de la réservation d’un forfait de quatre nuits à Las Vegas en janvier 2017, et que ces frais n’étaient pas inclus dans le prix total affiché au départ.

Il a soutenu que l’existence que ces frais obligatoires mal affichés lors du processus de réservation contrevient à la Loi sur la protection des consommateurs et au Règlement sur les agents de voyage.

La juge Lamarche lui donne raison et lui permet d’exercer un recours collectif au nom de tous les consommateurs québécois qui ont effectué une réservation hôtelière par l’entremise des sites Expedia.ca, Hotels.com ou Travelocity.ca « et qui ont dû obligatoirement débourser, pour pouvoir bénéficier de leur réservation, un montant supplémentaire au prix total affiché au moment de la réservation, depuis le 10 janvier 2015 ».

Selon les avocats du cabinet Kugler Kandestin qui représentent le demandeur, l’action collective pourrait toucher des « dizaines, voire des centaines de milliers de consommateurs ».

Procès attendu

La demande d’action collective devrait maintenant faire l’objet d’un procès pour qu’un juge puisse se pencher sur différentes questions de droit et déterminer, s’il y a lieu, le montant des indemnités à verser aux consommateurs.

L’un des procureurs, Me Pierre Boivin, souhaite aller à procès « le plus vite possible », « peut-être d’ici un an ou deux ». Il se pourrait également que le recours collectif fasse l’objet d’une entente de règlement hors cour.

À ce stade-ci, il n’est donc pas certain que les consommateurs qui ont utilisé les sites de réservation visés obtiendront une indemnité, mais Me Boivin « a très bon espoir que les consommateurs vont être dédommagés en bout de ligne ».

« Ce que je retiens de la décision du juge, c’est que les manières de procéder [des sites visés] sont problématiques et qu’elles méritent un procès, dit-il. Ça va donner la chance aux consommateurs québécois d’obtenir un jugement sur le commerce en ligne, particulièrement dans le domaine du voyage. »

À son avis, le jugement final dans ce dossier pourrait avoir un impact plus général sur le commerce en ligne au Québec et le respect des lois québécoises par des compagnies étrangères faisant affaire dans la province.

Au moment d’écrire ces lignes, les avocats représentant les sites de réservation visés par le recours collectif n’avaient pas répondu à notre demande de commentaires.