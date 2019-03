États-Unis: la paralysie du gouvernement se ressent

Washington — L’économie américaine a continué de croître en janvier et en février, selon la Réserve fédérale, qui ajoute toutefois que la moitié du pays a subi les contrecoups de la fermeture partielle du gouvernement pendant 35 jours. Dans son plus récent rapport sur les conditions économiques du pays, la Fed a indiqué que 10 des 12 régions étudiées avaient affiché une croissance économique de « légère à moyenne » au cours des deux derniers mois. À deux endroits, Philadelphie et Saint Louis, les conditions sont demeurées stables. Le contenu du Livre beige sera mis à contribution lorsque les représentants de la banque centrale se réuniront les 19 et 20 mars pour réfléchir à leurs orientations. Plusieurs s’attendent à ce que la banque centrale laisse son taux directeur inchangé.