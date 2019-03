TradingScreen s’installe à Montréal

TradingScreen (TS) s’installe à Montréal. Il devrait en résulter la création de 45 emplois sur deux ans, selon le magazine spécialisé Conseiller. TS est désormais présent dans neuf pays. L’entreprise se définit comme étant un fournisseur de solutions financières technologiques qui propose un système conçu pour gérer des ordres d’achat et des exécutions pour de nombreuses classes d’actif. Elle recrute ses clients dans la gestion des investissements. « Après mûre réflexion, notre choix pour cette expansion s’est porté sur Montréal en raison de l’étendue et de la qualité de son capital humain dans le domaine de la mise au point de logiciels et de systèmes d’information, ainsi que de sa proximité stratégique des bureaux de direction de TS situés à New York », a déclaré le président et chef de la direction, Pierre Schroeder, qui évoque aussi les mesures incitatives offertes au Québec.